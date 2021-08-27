Ярослав Костюков: были мысли, что нужно или что-то конкретно менять, или заканчивать

Серебряный призёр суперспринта на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия) 26-летний россиянин Ярослав Костюков рассказал, почему после золота юниорского чемпионата мира — 2014 в течение семи лет не завоёвывал медалей на крупных соревнованиях.

«Тяжело рассказать всё, что было. Много разных моментов. Я был много лет подряд в молодёжной сборной команде, что-то получалось, что-то нет. На отборочных стартах на ЧЕ и ЧМ бывало, что где-то инвентарь не сработал, где-то самочувствие подвело, где-то не хватило одного выстрела, а где-то секунды. По крупице, по мелочи — не хватало.

Затем был тяжёлый переход из юниоров в мужчины. В первый год по взрослым чувствовал себя хорошо и результаты были, но что-то пошло не так в тренировочном процессе, произошёл сбой, перетренировался. Мне не подходил тренировочный план, а у нас очень индивидуальный вид спорта и нужно под каждого строить подготовку индивидуально, во всяком случае, в какие-то моменты. А мы это не учли и что-то упустили. И затем понадобилось время, чтобы восполнить этот пробел, компенсировать его.

Были ли мысли закончить карьеру? Был тяжёлый момент года полтора-два назад, когда результаты очень сильно упали и я не знал, что делать дальше. Перепробовал разные методики, тренировочные планы, но они мне не подходили. Были мысли, что нужно или что-то конкретно менять, или всё… Я решил поменять регион и тренера.

Сейчас всё хорошо, мы составили тренировочный план, который мне подходит, и я сейчас начал набирать свою форму», — приводит слова Костюкова «Матч ТВ».