«Объявляют меня, а я думаю — кто это?» Тамара Дербушева — о новой фамилии

Бронзовый призёр чемпионата мира по летнему биатлону в гонке преследования россиянка Тамара Дербушева (в девичестве Воронина) рассказала, что ещё не привыкла к новой фамилии.
«Непривычно. Даже сейчас на награждении стояла, объявили: «Тамара Дербушева», а я даже задумалась: кто это? Иногда не можешь себя сразу найти в стартовых или финишных протоколах, да. Немного нужно к этому привыкнуть.
За счёт чего удалось стать единственной участницей пасьюта, которая не допустила ни одного промаха? Сегодня хотелось больше сконцентрироваться на стрельбе, понимала, что будет четыре рубежа и чистая стрельба поможет подтянуться к лидерам, поэтому старалась идти с холодной головой и настраиваться на свою стрельбу.
Предыдущие гонки? Не удавалось справиться со стрельбой, но искала в каждой гонке какой-то положительный момент, который можно было из неё извлечь. В суперспринте удалось побиться за шестое место, в спринте — где-то тактически отработать определённые нюансы, но со стрельбой там справиться не получилось. Сегодня очень рада, что справилась именно со стрельбой», — приводит слова Дербушевой «Матч ТВ».
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