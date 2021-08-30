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Маргарита Васильева — о дисквалификации: это непростительно для меня, но время не вернуть

Маргарита Васильева — о дисквалификации: это непростительно для меня, но время не вернуть
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Российская биатлонистка Маргарита Васильева, дисквалифицированная после завершения гонки преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия), прокомментировала эту ситуацию.

«Как сохранить холодную голову, когда ты очень чего-то хочешь? Я к сожалению ошиблась на рубеже, и меня дисквалифицировали. Да, я понимаю, что это непростительно для меня, но время не вернуть. Эти два сезона дисквалификации дают о себе знать. Пока в стрелковом компоненте сложно себя собрать, но обещаю, я исправлюсь. Мне конечно безумно интересно было посмотреть в какой я форме, прошла честный отбор и очень рада находиться здесь. P. S. И да, я обожаю то, чем занимаюсь», — написала Васильева в своём «инстаграме».

На последнем огневом рубеже гонки у спортсменки вылетел патрон, и ей пришлось использовать дополнительный для пятого выстрела, сделав перезарядку. Судьи установили, что Васильева всё же произвела пятый выстрел, а тот, что после перезарядки, стал шестым, что запрещено правилами.

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