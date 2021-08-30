Маргарита Васильева — о дисквалификации: это непростительно для меня, но время не вернуть

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, дисквалифицированная после завершения гонки преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия), прокомментировала эту ситуацию.
«Как сохранить холодную голову, когда ты очень чего-то хочешь? Я к сожалению ошиблась на рубеже, и меня дисквалифицировали. Да, я понимаю, что это непростительно для меня, но время не вернуть. Эти два сезона дисквалификации дают о себе знать. Пока в стрелковом компоненте сложно себя собрать, но обещаю, я исправлюсь. Мне конечно безумно интересно было посмотреть в какой я форме, прошла честный отбор и очень рада находиться здесь. P. S. И да, я обожаю то, чем занимаюсь», — написала Васильева в своём «инстаграме».
На последнем огневом рубеже гонки у спортсменки вылетел патрон, и ей пришлось использовать дополнительный для пятого выстрела, сделав перезарядку. Судьи установили, что Васильева всё же произвела пятый выстрел, а тот, что после перезарядки, стал шестым, что запрещено правилами.
- 30 августа 2021
-
09:46
- 29 августа 2021
-
22:00
-
20:08
-
19:32
-
18:46
-
18:33
-
17:43
-
16:57
-
15:53
-
13:13
- 28 августа 2021
-
20:46
-
20:38
-
19:50
-
18:18
-
17:35
-
17:13
-
14:00
-
11:57
- 27 августа 2021
-
22:26
-
19:24
-
19:03
-
17:16
-
15:58
-
15:22
- 26 августа 2021
-
23:12
-
19:06
-
18:50
-
17:14
-
11:53
-
09:27
- 25 августа 2021
-
23:48
-
23:13
-
19:36
-
17:52
-
17:20