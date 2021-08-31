Бывшая российская биатлонистка заявила, что ей не стыдно выступать за сборную Украину

Биатлонистка Ольга Абрамова заявила, что ей не стыдно выступать за сборную Украины. Напомним, в 2012 году спортсменка сменила российское гражданство на украинское.

«Сториз» доступна на странице Ольги Абрамовой в «Инстаграме».

«Стыд в моем понимании – страх перед людьми. Мне не стыдно, я рада, что я часть одной из самых сильных биатлонных команд мира», — ответила на вопрос подписчика Абрамова в своём «инстаграме».

Отметим, что муж Ольги Абрамовой — бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин. 27 февраля 2017 года он получил паспорт гражданина Южной Кореи и с тех пор выступает на соревнованиях по биатлону за сборную этой страны. Лапшин является серебряным призёром чемпионатов мира и Европы в составе сборной России.