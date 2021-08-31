Бывшая российская биатлонистка заявила, что ей не стыдно выступать за сборную Украину
Поделиться
Биатлонистка Ольга Абрамова заявила, что ей не стыдно выступать за сборную Украины. Напомним, в 2012 году спортсменка сменила российское гражданство на украинское.
«Сториз» доступна на странице Ольги Абрамовой в «Инстаграме».
«Стыд в моем понимании – страх перед людьми. Мне не стыдно, я рада, что я часть одной из самых сильных биатлонных команд мира», — ответила на вопрос подписчика Абрамова в своём «инстаграме».
Отметим, что муж Ольги Абрамовой — бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин. 27 февраля 2017 года он получил паспорт гражданина Южной Кореи и с тех пор выступает на соревнованиях по биатлону за сборную этой страны. Лапшин является серебряным призёром чемпионатов мира и Европы в составе сборной России.
Комментарии
- 31 августа 2021
-
09:44
- 30 августа 2021
-
18:08
-
16:25
-
15:57
-
09:46
- 29 августа 2021
-
22:00
-
20:08
-
19:32
-
18:46
-
18:33
-
17:43
-
16:57
-
15:53
-
13:13
- 28 августа 2021
-
20:46
-
20:38
-
19:50
-
18:18
-
17:35
-
17:13
-
14:00
-
11:57
- 27 августа 2021
-
22:26
-
19:24
-
19:03
-
17:16
-
15:58
-
15:22
- 26 августа 2021
-
23:12
-
19:06
-
18:50
-
17:14
-
11:53
-
09:27
- 25 августа 2021
-
23:48
Партнерский контент