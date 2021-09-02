Шашилов — от итогах ЛЧМ: Казакевич, Шевченко, Гореева, Васнецова – это наше будущее

Старший тренер сборной России Михаил Шашилов подвёл итоги выступлению российских спортсменов на чемпионате мира по летнему биатлону В Нове Место (Чехия). Россияне завоевали три золота среди юниоров и две бронзы среди взрослых.

«Хотелось бы, чтобы на ЛЧМ вся команда выступила, потому что соревнования – лучшая тренировка. Поставил перед ними задачу съездить, пока у нас межсборье, посоревноваться в своё удовольствие, безо всякого напряга и медального плана.

Результат Светланы Мироновой на сегодняшний день, наверное, был предсказуемым, но в её защиту скажу, что суперспринт, где надо стартовать быстро – это не её гонка. Проявила она себя только в последней гонке преследования, надеюсь, сама от этого воспрянула. Но, конечно, от Светы хотелось бы видеть большего, и прежде всего, чтобы она своё выступление спроецировала на выступление сильнейших соперниц и сделала для себя выводы.

Медаль Ирины Казакевич в первой гонке сыграла с ней злую шутку. Началась эйфория, подумала: «Сейчас всех шапками закидаю». Как же, закидаешь. Ира чувствует свою силу – с Мироновой на одних ногах все тренировки. Но пока не может со стрельбой совладать. Вроде перед отъездом что-то нащупали, а тут всё рассыпалось. Уверенность после бронзы переросла в самоуверенность, попробовала поднять скорость стрельбы и не справилась.

Лера Васнецова выступила на своём уровне, проявились некоторые её технические проблемы. Она только набирает ход, и этот опыт ей тоже не повредит. Я на неё зимой рассчитываю. Тамара Дербушева молодец. Она хорошо на последнюю гонку настраивалась, верила в себя. Было видно – мы по видео общаемся постоянно – что она намерена свой ноль работать. В гонке у неё даже осечка была, но она справилась. Для этого «мира» она свою программу выполнила.

У Гореевой подготовительный период сложно складывается: она дважды переболела, ей нездоровилось после прививки, пропустила целых два дня накануне соревнований. Но Настя – стойкий оловянный солдатик. Главное, чтобы «доброжелатели» не мешали. Шевченко выступила более-менее. Для этого и ехали на летнее первенство, чтобы выявить наши слабые места. Вот и вылезли проблемы психологии, у каждого своё проявилось. У Казакевич случилась в начале какая-то медалька, и она потеряла чуйку. У Шевченко наоборот – сначала рассчитывала, что легко своё возьмёт, но, когда не получилось, собралась – молодец. Среди взрослых у неё был бы там 9-10-й результат. Казакевич, Шевченко, Гореева, Васнецова – это наше будущее. Возрастные спортсмены не дотянут до Олимпиады, если их ставить на все этапы Кубка мира. А пропускать Кубки мира – мы не настолько богаты. Так что молодёжь должна получить шанс», — приводит слова Шашилова «Союз биатлонистов России».