Юрий Каминский: у Елисеева очень своеобразный взгляд на тренировочный процесс

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал ситуацию с Матвеем Елисеевым.
«Скажу сразу: Матвей был в прошедшем сезоне ключевым спортсменом в эстафетной команде. И всем нам очень бы хотелось, чтобы он попал на Олимпийские игры в Пекине в самом хорошем состоянии и отлично выступил. Я считаю, что Елисеев – один из самых одарённых российских биатлонистов. Я не заметил у него практически никаких изъянов, которые бы не позволяли ему показывать результаты высочайшего уровня. У него нет слабых мест. И очень хотелось бы, чтобы он отработал летний подготовительный период качественно, чтобы на основании заложенной базовой работы Матвей получил зимой добавку в результатах, позволяющую бороться с сильнейшими биатлонистами мира.
Но у него очень своеобразный взгляд на тренировочный процесс – многие вещи он пропускает через самочувствие, а не через перспективу развития определённых качеств. У нас в этом плане взгляды не совпали. Мне не удалось убедить Матвея в своём видении ни в личном общении, ни через своего помощника Артёма Истомина, с которым у него хорошие человеческие отношения. Я говорил на эту тему с Виктором Викторовичем Майгуровым, и дальнейшее решение о подготовке Елисеева за президентом СБР», — приводит слова Каминского «Союз биатлонистов России».
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