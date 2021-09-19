Юрлова-Перхт провела совместную тренировку с Подчуфаровой в Токсово

Чемпионка мира, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт опубликовала в «Инстаграме» снимок с совместной лыжероллерной тренировки с Ольгой Подчуфаровой из Токсово.
Публикация доступна в «инстаграме» Екатерины Юрловой-Перхт.
«Удачи в Тюмени, май френд Ольга Подчуфарова. Скоро увидимся», — написала Юрлова-Перхт в своём «инстаграме».
В Тюмени с 21 по 27 сентября пройдут гонки чемпионата России по летнему биатлону – 2021. В программу соревнований войдут – индивидуальные гонки, спринты и эстафеты.
17 октября 2015 года Юрлова вышла замуж за массажиста сборной Австрии Йозефа Перхта и стала носить двойную фамилию — Юрлова-Перхт. 13 ноября 2016 года у супругов родилась дочь Кира, а 26 июня 2021 года у пары родился второй ребёнок – дочь Арина.
Подчуфарова объявила о завершении спортивной карьеры в апреле 2018 года. Но уже осенью следующего года она приняла решение вернуться в спорт и выступать за сборную Словении. Завершить процедуру получения нового гражданства Ольге не удалось, спортсменка намерена вернуться в сборную России.
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