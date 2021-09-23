Серохвостов рассказал, как они с Бабиковым помогали друг другу в индивидуальной гонке

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, как они с Антоном Бабиковым помогали друг другу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России. Бабиков победил, Серохвостов стал четвёртым.
«Мы бежали с Антоном Бабиковым, менялись. В каком-то месте я ему помогал, в каком-то — он мне. Помогали друг другу на спусках. Это командная работа, мы никогда не бросаем друг друга. Антон меня подбадривал после плохой стрельбы, я собрался и стрельнул ноль. Я не всю работу выполнил из-за некоторых обстоятельств, но в хорошем состоянии подошёл к чемпионату России.
В принципе, четвёртое место меня устраивает. Это первый год по взрослым у меня. Как для себя я показал хорошую стрельбу. Конечно, не отличную, но пойдёт. Для летнего периода четвёртое место для меня — самое то. Как показала гонка, состояние хорошее, но по внутреннему самочувствию так не скажешь. Я думал, будет очень тяжело, но организм мне помог и не сдался, и я дотерпел до конца», — рассказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
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