Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону, Серохвостов стал вторым

На чемпионате России по летнему биатлону – 2021 в Тюмени завершилась мужская спринтерская гонка. Её победителем стал представитель республики Башкортостан Эдуард Латыпов. Серебряную медаль завоевал Даниил Серохвостов (Новосибирская область), бронза у Дениса Таштимерова (Тюменская область).
Отметим, что Таштимеров на текущем первенстве страны также стал третьим в индивидуальной гонке на 20 км.
Чемпионат России по летнему биатлону — 2021. Тюмень. Спринт (10 км). Мужчины
1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 24.34,2 (2 промаха)
2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) – отставание +4,6 (1)
3. Денис Таштимеров (Тюменская область) +17,5 (0)
4. Семён Сучилов (Ханты-Мансийский автономный округ) +26,6 (1)
5. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская республика) +33,1 (1)
6. Евгений Сидоров (Ленинградская область) +49,1 (1).
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