Даниил Серохвостов: конкурировать с Латыповым нереально

22-летний россиянин Даниил Серохвостов поделился эмоциями после завоевания серебряной медали в спринте на чемпионате России по летнему биатлону – 2021, который проходит в Тюмени.

«Конкурировать с Латыповым нереально, бодаться тяжело. В первый день мне было намного легче, а сегодня с первого круга уже было очень тяжело. Скорее всего, сегодня была яма. Или, возможно, это я слабенький.

Трасса не самая сложная, рабочая, хорошая. Здесь можно во многих местах отыгрывать, потому что есть тяжёлый подъём. Как я заметил, там многие сбавляют.

Результат хороший, но для меня это ничего не значит. Конечно, жаль, что не было некоторых конкурентов. С ними было бы намного интереснее. Надеюсь, они зимой хотя бы будут выступать. Я так полагаю, мне будет очень тяжело конкурировать за место в пятёрке сборников. Нас много будет в борьбе всего за одно место. Контрольная покажет. Я заряжен», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».