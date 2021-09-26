Богалий отреагировала на конфликт между Каминским и Елисеевым

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий отреагировала на конфликт между старшим тренером мужской сборной России Юрием Каминским и Матвеем Елисеевым.

Елисеев начинал предсезонную подготовку в группе Каминского, но, по словам тренера, отказался выполнять его требования. Из-за конфликта биатлонист был переведён в группу Сергея Башкирова, но после спринта на чемпионате России заявил, что по-прежнему не готов пожать руку Каминскому. В гонке Елисеев допустил четыре промаха и занял 35-е место.

«Сейчас современный биатлон трактует нам, что каждый должен знать себя, свою физиологию и свои сильные и слабые качества. Над слабыми работать, сильные — преувеличивать. В данный момент я вижу, что у нас есть проблемы с этим. Проблемы с пониманием тренировочного процесса и с тем, кто я и что я могу. Я видела уже не один сезон, что самые сильные качества Матвея проявляются в спринтерской гонке. Сегодня была его дистанция, может быть, он так эмоционально высказался в том числе из-за того, что его коронная дистанция ему не далась.

Что касается высказывания Матвея, я считаю, что спортсмен вообще не должен выносить всё в прессу. Это показывает уровень его воспитания и интеллекта. Мы этим всем создаём образ нашей биатлонной семьи, и сейчас говорим о том, что в нашей первой команде, в команде резерва, в команде, которая готовится к Олимпиаде и Кубкам мира, не самая простая ситуация. Мы постоянно об этом говорим. Мы не оставляем это внутри нашей биатлонной семьи, а выносим на публику. Зачем? Для того, чтобы быть самым передовым?

Три промаха на первом рубеже в стрельбе лежа Матвея Елисеева — это повод не обсуждать ситуацию накала отношений с тренером, а повод работы над собой. Ты доказывай всё на рубеже, а не получай три штрафных круга. Наверное, спортсмену лучше работать над своими ошибками, а не высказываться так критично в адрес тренера. Не тренеру бежать. Чтобы была возможность что-то говорить, надо для начала доказать это на трассе. Нужно соревноваться и доказывать всё, выходя на гонку. Мужчина должен брать ответственность на себя и нести её. А разговоры — это уже второстепенное», — приводит слова Богалий «Матч ТВ».