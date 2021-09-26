Ульяна Нигматуллина: тренеры будут решать мою судьбу, я просто спортсмен

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (Кайшева) оценила своё выступление в эстафетной гонке на чемпионате России — 2021 по летнему биатлону в Тюмени. Команда Приволжского федерального округа, за которую выступала Ульяна, стала 6-й.
«Функциональное состояние нормальное, несмотря на маленькое количество скоростной работы. Спина не даёт о себе знать, так как выполняем максимальную нагрузку, при ней забываются практически все проблемы. Принципиальна ли была борьба с Казакевич на последнем круге? Честно говоря, в голове не было задачи и мысли показать кому-то что-то. Была задача максимально отработать, это получилось, но я уступаю Ирине в этом компоненте. С Шашиловым не удалось пообщаться. Тренеры будут решать мою судьбу и, думаю, примут оптимальное решение по моей подготовке. Посмотрим, как договорятся. Я просто работаю, я спортсмен», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».
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