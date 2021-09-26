Латыпов принёс Башкортостану серебро в эстафете на ЧР в Тюмени, команда ХМАО стала первой

На чемпионате России – 2021 по летнему биатлону, который проходит в Тюмени, завершилась мужская эстафетная гонка. Победу в ней одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа, в составе которой выступили Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Вадим Филимонов и Семён Сучилов. Серебряные медали завоевали представители республики Башкортостан (Валентин Михайлов, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов). Третьими стали биатлонисты из Центрального-Федерального округа (Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Дмитрий Мысев и Даниил Фомин).

Чемпионат России по летнему биатлону — 2021. Тюмень. Эстафета. Мужчины.

1. ХМАО – 1.19,50 (1 штрафной круг + 12 дополнительных патронов)

2. Башкортостан-1 – отставание 1.03,3 (2 к. + 12 д/п)

3. ЦФО +1.15,5 (9 д/п).