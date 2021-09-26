Латыпов принёс Башкортостану серебро в эстафете на ЧР в Тюмени, команда ХМАО стала первой

На чемпионате России – 2021 по летнему биатлону, который проходит в Тюмени, завершилась мужская эстафетная гонка. Победу в ней одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа, в составе которой выступили Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Вадим Филимонов и Семён Сучилов. Серебряные медали завоевали представители республики Башкортостан (Валентин Михайлов, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов). Третьими стали биатлонисты из Центрального-Федерального округа (Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Дмитрий Мысев и Даниил Фомин).
Чемпионат России по летнему биатлону — 2021. Тюмень. Эстафета. Мужчины.
1. ХМАО – 1.19,50 (1 штрафной круг + 12 дополнительных патронов)
2. Башкортостан-1 – отставание 1.03,3 (2 к. + 12 д/п)
3. ЦФО +1.15,5 (9 д/п).
- 26 сентября 2021
-
13:26
-
13:15
-
12:42
-
11:55
-
11:42
-
11:32
-
10:52
-
00:33
- 25 сентября 2021
-
22:40
-
15:55
-
14:23
-
14:18
-
14:07
-
13:58
-
13:53
-
12:28
-
11:18
-
10:14
-
10:05
-
09:53
-
09:46
-
09:37
- 24 сентября 2021
-
15:22
-
15:17
-
13:55
-
13:15
-
10:18
-
09:37
-
09:26
- 23 сентября 2021
-
21:45
-
20:26
-
19:33
-
16:24
-
15:54
-
13:08