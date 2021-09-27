Антон Шипулин: некоторые меня обвиняют, что я «жулик и вор»

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что ему пишут в «Инстаграме» после победы на выборах в Госдуму России.
«Уже второй день наблюдаю, как под моим предыдущим постом идёт «священная война» — одни пишут, мол, нельзя спортсменам быть депутатами, другие говорят, что все депутаты бездельники, третьи обвиняют меня, что я «жулик и вор». Рад, что были и комментарии со словами поддержки. В общем, с «третьим» даже дискутировать не вижу смысла. Таких не переубедить. Поэтому пишу, скорее, для «первых», «вторых» и тех, кому интересна моя работа», — написал Шипулин в своём «Инстаграме».
Напомним, ранее Шипулин победил на выборах в Госдуму в Серовском одномандатном округе №174 Свердловской области по итогам обработки 100% протоколов.
34-летний Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира, обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов в сезоне—2014/2015. Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года, а с сентября 2019 года Антон является депутатом Госдумы РФ.
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