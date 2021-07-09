Антон Шипулин: если вы следите за СМИ, Путин готовит преемника

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.

«Владимир Владимирович сделал очень многое. Мне бы не хотелось видеть ему замену в ближайшее время. Многие из нас знают, что я являюсь его доверенным лицом. Я его поддерживаю. Он ведёт очень тяжёлую и серьёзную работу. Мы избавились от больших внешних долгов, у нас наладились отношения со многими странами. У нас хорошо развита внешняя политика.

Внутренняя политика у нас развита неплохо, но гражданам постоянно хочется лучшего. Я сам хочу, чтобы у нас были лучше дороги, здравоохранение. Но есть проблемы, с которыми сталкивается наше государство и есть приоритетные проблемы. Мы не можем как волшебники сделать так, чтобы сию минуту всё стало хорошо. Работа нашего президента очень качественна. Обнуление сроков президента — это не то, как позиционируют многие СМИ, что Путин у нас будет вечно. Мы даём шанс людям сделать выбор в 2024 году. Это — очень важно. Если вы следите за СМИ, Владимир Владимирович готовит преемника. Он и сам говорил, что если увидит добропорядочного и честного человека, то готов его воспитывать или дать возможность сесть в его кресло", — цитирует Шипулина «Глобус».