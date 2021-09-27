Братья Бё — о своей книге: хотим показать нашу жизнь, а не только гламурный образ
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Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё дали комментарий по поводу своей книги, которая называется «Братство». Сообщается, что книга уже появилась в продаже.
«Мы хотим показать нашу жизнь, а не только гламурный образ, который люди знают через СМИ. Мы хотим, чтобы люди узнали, что стоит за нашими достижениями в биатлоне», — приводит слова братьев TV2.
Помимо этого, братья Бё станут героями спортивного документального фильма.
Тарьей Бё — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, 11-кратный чемпион мира и самый молодой обладатель Кубка мира по биатлону сезона-2010/2011. Его младший брат Йоханнес — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.
Новость по темеНорвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё написали книгу
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