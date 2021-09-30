«Кто-то дал команду устроить чехарду перед Олимпиадой». Аликин — о словах Т. Бё о Логинове

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал слова норвежского биатлониста Тарьея Бё о чемпионе мира 2020 года в спринте Александре Логинове.
Ранее Бё, вспоминая в автобиографии своё четвёртое место в спринте на ЧМ-2020 года, заявил, что готов был смириться с бронзой, но «мошенник Логинов», который ранее отбыл дисквалификацию за допинг, взял золото и отодвинул его на четвёртую строчку.
«Господин Бё слишком много стал на себя брать. В тот момент Логинов был сильнее, надо уметь достойно проигрывать. Бё непобедимый? Нет. Сколько раз его не только Логинов обыгрывал. Почему Бё по отношению к другим такую риторику не ведёт? Может быть, кто-то дал команду устроить чехарду перед Олимпиадой, Кубком мира? Скорее всего, так и есть.
Мы выше того, чтобы отвечать также на такие обвинения, да и у нас положение не то. Поэтому на Россию и могут говорить что угодно. А если мы начнем огрызаться по-жёсткому, никто не знает, чем нам это может аукнуться», — приводит слова Аликина Metaratings.ru.
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