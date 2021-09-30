Майгуров: Миронова и Нигматуллина напрямую попадут на Кубок мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о корректировках в критерии отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, которые правление СБР внесло в рекомендации тренерского совета, принятые во время летнего чемпионата России в Тюмени.

«Если не случится форс-мажора, напрямую на Кубок мира поедут те, кто входил в топ-20 прошлогоднего мирового рейтинга – это Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Три спортсменки отберутся по решению тренеров и ещё одна – по результатам контрольных тренировок.

Также, прислушавшись к мнению старшего тренера, правление согласилось с тем, чтобы четырёх участниц Кубка IBU выбрать тренерским решением, а ещё двоих – по контрольным тренировкам. Напомню, что тренерский совет проголосовал за схему «2+4».

Эту корректировку я считаю важной, во-первых, потому что коллегиальное мнение тренеров, которые работали с командой с мая, более объективно, чем результаты пары отдельных стартов. А, во-вторых, уже сегодня нам нужно думать о будущем, о следующем олимпийском цикле. История показывает, что на отборочных соревнованиях опытный спортсмен, как правило, обыгрывает молодёжь за счёт более точной подводки, но совсем не факт, что его результаты потом пойдут вверх.

В критериях мужской команды ничего не изменилось. Контрольные тренировки женской команды состоятся в Тюмени, мужской – в Ханты-Мансийске», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.