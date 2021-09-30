Майгуров: Миронова и Нигматуллина напрямую попадут на Кубок мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о корректировках в критерии отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, которые правление СБР внесло в рекомендации тренерского совета, принятые во время летнего чемпионата России в Тюмени.
«Если не случится форс-мажора, напрямую на Кубок мира поедут те, кто входил в топ-20 прошлогоднего мирового рейтинга – это Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Три спортсменки отберутся по решению тренеров и ещё одна – по результатам контрольных тренировок.
Также, прислушавшись к мнению старшего тренера, правление согласилось с тем, чтобы четырёх участниц Кубка IBU выбрать тренерским решением, а ещё двоих – по контрольным тренировкам. Напомню, что тренерский совет проголосовал за схему «2+4».
Эту корректировку я считаю важной, во-первых, потому что коллегиальное мнение тренеров, которые работали с командой с мая, более объективно, чем результаты пары отдельных стартов. А, во-вторых, уже сегодня нам нужно думать о будущем, о следующем олимпийском цикле. История показывает, что на отборочных соревнованиях опытный спортсмен, как правило, обыгрывает молодёжь за счёт более точной подводки, но совсем не факт, что его результаты потом пойдут вверх.
В критериях мужской команды ничего не изменилось. Контрольные тренировки женской команды состоятся в Тюмени, мужской – в Ханты-Мансийске», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.
- 30 сентября 2021
-
19:43
-
17:31
-
17:22
-
14:24
-
14:09
-
13:37
-
12:10
- 29 сентября 2021
-
19:05
-
15:03
-
12:52
-
12:36
-
12:01
-
11:35
- 28 сентября 2021
-
19:04
-
15:47
- 27 сентября 2021
-
23:29
-
22:51
-
15:28
-
08:45
-
01:16
- 26 сентября 2021
-
15:04
-
13:26
-
13:15
-
12:42
-
11:55
-
11:42
-
11:32
-
10:52
-
00:33
- 25 сентября 2021
-
22:40
-
15:55
-
14:23
-
14:18
-
14:07
-
13:58