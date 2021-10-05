Биатлонистка Куклина выложила фото с Плющенко. Её муж шутливо отреагировал

Биатлонистка сборной России Лариса Куклина встретила двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в аэропорту Вены.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» российской биатлонистки Ларисы Куклиной.

«В аэропорту Вены встретила Евгения Плющенко, катание на Олимпийских играх 2014 года помню как вчера», – написала Куклина у себя в «инстаграме».

Пост шутливо прокомментировал муж биатлонистки Михаил Куклин.

«Сначала Семенихин, потом Коля Валуев, теперь Плющенко! Ты хоть со мной фото какое-нибудь добавь!» – написал он.

Напомним, Евгений Плющенко на Олимпийских играх 2014 года в Сочи выступил в командном турнире и завоевал золото. Перед короткой программой личного турнира он снялся из-за травмы спины.