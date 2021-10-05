Биатлонистка Куклина выложила фото с Плющенко. Её муж шутливо отреагировал
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Биатлонистка сборной России Лариса Куклина встретила двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в аэропорту Вены.
Публикация доступна в официальном «инстаграме» российской биатлонистки Ларисы Куклиной.
«В аэропорту Вены встретила Евгения Плющенко, катание на Олимпийских играх 2014 года помню как вчера», – написала Куклина у себя в «инстаграме».
Пост шутливо прокомментировал муж биатлонистки Михаил Куклин.
«Сначала Семенихин, потом Коля Валуев, теперь Плющенко! Ты хоть со мной фото какое-нибудь добавь!» – написал он.
Напомним, Евгений Плющенко на Олимпийских играх 2014 года в Сочи выступил в командном турнире и завоевал золото. Перед короткой программой личного турнира он снялся из-за травмы спины.
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