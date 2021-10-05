Габриэла Соукалова опубликовала видео с новорождённой дочкой

Бывшая чешская биатлонистка Габриэла Соукалова опубликовала видеообращение к фанатам с новорождённой дочерью Изабеллой. Соукалова стала мамой 17 сентября.
Публикация доступна в «инстаграме» Габриэлы Соукаловой.
«Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за радость, которой вы поделились с нами в последние дни, за подарки, которые вы присылаете нам в связи с рождением Изабеллы, за бесчисленные добрые комментарии и письма. Внезапно возникает ощущение, что в нашем мире как-то больше хорошего. Я хочу извиниться за то, что в настоящее время не в моей власти отвечать всем сразу, и я верю, что вы это понимаете. От всего сердца мы желаем вам всем много счастья, радости, благополучия и здоровья в вашей жизни, а также хорошего начала новой недели», — написала Соукалова.
Соукалова — двукратный серебряный призёр, а также бронзовый призёр в эстафете Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16.
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