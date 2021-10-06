Валерий Польховский высказался о критериях отбора на Кубок мира

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением о критериях отбора в национальную команду на Кубок мира в сезоне-2021/2022.
«Анна Богалий недавно вспомнила систему отбора, которая была в 2011 году. Это было моё предложение сделать систему отбора, которая учитывала результаты и летнего чемпионата, и контрольных стартов перед выездом на первые этапы Кубка мира. По сумме очков у нас была сформирована команда, в которую попало много молодых спортсменов, и они составили достойную конкуренцию. Ребята тогда понимали, что есть спортивный принцип, что есть борьба между спортсменами. И если ты даже на одно место впереди, то едешь дальше.
Валерий Медведцев вспоминал, что это был самый правильный подход. Откуда сегодня сборная берёт спортсменов? Из регионов, и они не должны терять интерес к системе отбора. Мы дожили до того, что в чемпионате России бежит 50 девушек и чуть больше 60 ребят. Это первый сигнал того, что что-то не так, что надо что-то делать», – приводит слова Польховского ТАСС.
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