Лунд: Бессеберга оклеветали, обвинив в связи с проститутками. В Россию он часто брал жену

Норвежский финансовый эксперт и бывший менеджер по спонсорству компании DNB Якоб Лунд объяснил, почему считает обвинения в адрес экс-президента IBU Андерса Бессеберга необоснованными.
Напомним, Бессеберга обвинили в получении денег и подарков из России за сокрытие положительных допинг-тестов. Комиссия IBU предполагает, что бывший глава организации пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Также ему подарили дорогие часы, оплачивали отпуск и охоту в России.
«Это убийство справедливости. Андерс был очень сильным президентом. Он свободно говорит на немецком языке, который является административным языком IBU. В составе правления было немало людей, которые не владели языком и из-за этого ощущали давление со стороны Бессеберга.
Также эти люди надеялись на получение должностей в организации, поэтому вели борьбу с Андерсом. Его оклеветали, обвинив в связи с проститутками, получении взяток в виде денег и дорогих часов. Всё это неправда.
Почему я так уверен? Я ни разу не видел ни одного доказательства того, что он получил часы. За 31 год знакомства с Андерсом я даже не слышал ни о каких часах. А в свои поездки в Россию он часто брал свою жену», — цитирует Лунда VG.
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