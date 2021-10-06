Норвежский эксперт заявил, что Тихонов подставил Бессеберга, взяв его на охоту на медведя

Норвежский финансовый эксперт и бывший менеджер по спонсорству компании DNB Якоб Лунд заявил, что титулованный российский биатлонист Александр Тихонов пытался скомпрометировать экс-президента IBU Андерса Бессеберга с помощью охоты на медведей.
Ранее Бессеберга обвинили в получении денег и подарков из России за сокрытие положительных допинг-тестов. Комиссия IBU предполагает, что бывший глава организации пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Также ему подарили дорогие часы, оплачивали отпуск и охоту в России.
«Я был вместе с ними в той поездке. Александр Тихонов, тогда входивший в правление IBU и несколько раз безуспешно пытавшийся отобрать власть у Бессеберга, пригласил нас с Андерсом. Это было ближе к завершению этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске в 2000 году. Мы летели в то место на VIP-вертолёте, который принадлежал российским вооружённым силам. Охота продлилась восемь часов. Из-за этого Бессеберг не смог присутствовать на церемонии закрытия соревнований. Там выставили всё так, будто Бессебергу нездоровится из-за охоты на медведей. Так сказали всем делегатам IBU и болельщикам. Это была попытка выставить Андерса в дурном свете, попытка скомпрометировать его – что частично удалось», — приводит слова Лунда VG.
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