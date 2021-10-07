Пидгрушная: я счастливая спортсменка, у меня есть два приятных воспоминания об Олимпиадах

Олимпийская чемпионка 2014 года украинская биатлониста Елена Пидгрушная поделилась воспоминаниями о выступлении на Олимпийских играх.



«К счастью, у меня есть два приятных воспоминания опыта выступлений на Олимпийских играх. Это золотой финиш на эстафете в Сочи в 2014-м году. А так же вынос флага на церемонии открытия на Олимпиаде-2018. Эти эмоции очень разные, но однозначно большие, наполненные. Там — победа. Это — достижение, просто вау, классно. А здесь ты представляешь страну — неимоверная гордость… Такие эмоции, которые невозможно передать. Поэтому я счастливая спортсменка, потому что в моей карьере, в моей жизни это произошло», — приводит слова Пидгрушной IBU TV.

Пидгрушная — олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира в спринте 2013 года, чемпионка Европы 2009 года в эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (2007; эстафета), бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2006, индивидуальная гонка), победительница и призёр этапов Кубка мира по биатлону в эстафетах.