Тренер мужской сборной России по биатлону назвал лидера команды

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров высказал мнение, что лидером национальной команды является чемпион мира 2020 года в спринтерской гонке Александр Логинов.

«Лидера ведь прежде всего определяет спортивный результат. В этом плане Саша (Логинов. — Прим. «Чемпионата»), безусловно, идёт в нашей группе вне конкуренции. В плане возраста и опыта у нас вообще собрались взрослые ребята: Саше Поварницыну 27, Семёну Сучилову и Матвею Елисееву уже исполнилось 28», — приводит слова Башкирова «RT на русском».

Напомним, сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября.

Также Башкиров ответил на вопрос, почему российские биатлонисты не обыгрывают весь мир.