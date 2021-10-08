Башкиров: успех моей группы — это попадание на Олимпиаду и успешное выступление на ней
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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров, в группе которого среди прочих готовится к олимпийскому сезону-2021/2022 и Александр Логинов, рассказал о поставленных задачах перед своими подопечными.
«Все понимают, что успех — это попадание на Олимпиаду и успешное выступление на ней. Максимальное количество спортсменов, которое мы можем повести в Пекин, — шесть человек, но это лишь в том случае, если к окончанию этапа Кубка мира в Рупольдинге сборная России будет находиться в тройке общего зачёта Кубка наций. Если же мы не будем попадать в топ-3, на Игры поедут пятеро», — цитирует Башкирова «RT на русском».
Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут в период с 4 по 20 февраля 2022 года.
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