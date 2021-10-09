Дербушева — о подготовке к сезону: практически всё время провели в горах, организм привык

Российская биатлонистка Тамара Дербушева (в девичестве Воронина) рассказала о подготовке к новому сезону и том, как любит проводить свободное от спорта время.



«Практически вся подготовка в среднегорье? Да, в горах мы провели в это межсезонье достаточно много времени. Думаю, теперь нет особых сбоев, организм уже более или менее привык к тренировкам в среднегорье. На этом сборе планирую работать над стрельбой, улучшать общефизические показатели. Первые дни сбора шёл дождь, а вот сегодня на глетчере выпал снег и мы первый раз встали на лыжи! Я поняла, как скучала по лыжам — сегодня получила огромное удовольствие!



Как отдыхаю? Я люблю читать. Сейчас на сборе у меня с собой книга Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Наверно, всё-таки приключения я люблю больше романов… Хотя интересно и то и другое. Из музыки больше люблю классический рок: в наушниках у меня часто композиции Scorpions, Queen. А из наших исполнителей «БИ-2», «Машина времени».



Фильм, который я недавно с удовольствием пересмотрела, — это «Красотка». Также очень люблю посмотреть комедии и фантастику», — цитирует Дербушеву официальный сайт Федерации биатлона Свердловской области.



В общем зачёте Кубка мира сезона-2020/2021 Дербушева расположилась на 75-й строчке.

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