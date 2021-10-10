Логинов: конечно же, преимущество Бё на первом круге каждой гонки давит на биатлонистов

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал умение норвежца Йоханнеса Бё феноменально стартовать в гонках, оформляя преимущество в 15-20 секунд уже по итогам первого круга.
«Думаю, у каждого из нас свой путь, свои способы раскрыть сильные стороны. Давайте вспомним первый круг Йоханнеса Бё. Он способен бежать его так, как никто в мире, включая Фуркада. То есть выиграть 15-20 секунд на первом круге и не потерять скорость на втором и третьем. Кто ещё может такое повторить? Да, я, допустим, могу соперничать с Бё на втором и третьем кругах. Но начать гонку столь же быстро, как это делает он, мне не по силам.
Сильно ли давит такой старт в исполнении Бё? Ну конечно, есть такое, что его преимущество на первом круге давит. Сразу начинаешь думать: «А если он на рубеже ещё и стрельнёт чисто?» Думаю, что даже у Фуркада такие мысли проскакивают. Что же тут говорить об остальных?» — цитирует Логинова «RT на русском».
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