«Скачи, Зайка, скачи!» Драматичная победа России в эстафете после громкого допинг-скандала

Перед чемпионатом мира – 2009 сборная России лишилась двух лидеров из-за дисквалификации, но всё равно выиграла золото.

Чемпионат мира по биатлону 2009 года разделил историю российского биатлона на «до и после».



До того турнира сборная России каждый год выигрывала множество медалей Кубков мира, чемпионатов мира и Олимпиад, популярность этого вида спорта росла сумасшедшими темпами.



А после Пхёнчхана-2009 началось медленное, но верное движение вниз.

За несколько дней до начала мирового первенства в Южной Корее пришла шокирующая новость. Допинг-пробы Дмитрия Ярошенко, Альбины Ахатовой и Екатерины Юрьевой дали положительный результат. Спортсмены были тут же отстранены от соревнований, а сборную России некоторые иностранные горячие головы призывали полностью отстранить от участия в турнире.

Чёрный день русского биатлона. Допинг-история, от которой сборная не оправилась до сих пор Даже обыск Логинова полицией – это следствие громкого скандала 2009 года.

Казалось, что в таких условиях показать хоть какой-нибудь приличный результат будет подвигом. Однако Черезов, Чудов, Зайцева опровергли все опасения и добывали медали для ослабленной сборной России. Но главная победа ждала страну в предпоследний день чемпионата мира.

Драма Слепцовой на старте

Ахатова и Юрьева в том сезоне были безусловными лидерами женской команды, поэтому их отстранение в теории ставило если не крест на шансах сборной России в эстафете, то создавало огромное количество проблем. В итоге тренеры доверили первый этап Светлане Слепцовой, с которой на первых же метрах приключилась настоящая драма.



Из-за дисквалификации Ахатовой и Юрьевой сборная России лишилась почти всех очков в зачёте эстафет, поэтому стартовать Слепцовой пришлось с последних рядов. На старте две спортсменки в середине пелотона упали. Светлана, пытаясь объехать одну из них, зацепилась за чужую лыжу и рухнула в снег. Когда россиянка поднялась, все конкурентки уже успели убежать вперёд.

«Я просто не мог подвести команду». Как Россия выиграла сразу две медали в одной эстафете Уникальное достижение российских биатлонистов на чемпионате мира, которое сейчас повторить невозможно.

Слецпова бросилась догонять лидеров и загнала себя перед первой стрельбой. Россиянка допустила два промаха, в результате чего отставание нашей команды превысило 30 секунд. К чести Светланы она собралась и отработала второй рубеж просто великолепно, вытащив Россию на второе место и сократив отставание от лидера всего до 16 секунд.

Нервы Булыгиной

На второй этап эстафеты тренеры поставили молодую Анну Булыгину, которая находилась в неплохой форме на том чемпионате мира. Тем не менее, это всё равно был большой риск, поскольку серьёзного эстафетного опыта у россиянки не было. А тут ещё и пришлось бороться с опытной француженкой Сильви Бекар и реактивной немкой Магдаленой Нойнер.



Булыгина поначалу смотрелась просто здорово. На первом рубеже Анна не допустила ни одного промаха и даже вывела Россию в лидеры эстафеты. А на стойке началась игра нервов. Дул сильный ветер, который Булыгина решила пережидать. Сложно представить, что переживали тренеры сборной, когда Анна почти минуту стояла на огневом рубеже и не стреляла.

«Квартет настоящих мужиков». Образцовая победа России в эстафете на чемпионате мира На ЧМ-2007 наши биатлонисты на всех допустили всего один промах. А Бьорндален «выглядел жалким птенчиком» на фоне россиян.

Соперницы стреляли, многие мазали. Булыгина же прождала слишком долго, а потом промахнулась трижды. Штрафного круга Анна избежала, но отставание от лидера на передаче эстафеты составляло почти минуту. На этом борьба за высокие места, казалось, кончилась.

Фото: РИА Новости

Медведцева вернула России надежду

Два промаха Ольги Медведцевой на лёжке интригу возродить, разумеется не помогли. Отставание по-прежнему составляло порядка 50 секунд и не сокращалось. Но на счастье сборной России на огневом рубеже снова поднялся безумный порывистый ветер.



Всё превратилось в очередной раунд лотереи, в котором Медведцева выиграла. Да, допустила два промаха, но довольно быстро закрыла мишени дополнительными патронами, и на последний этап Ольга Зайцева ушла, уступая лишь 16 секунд Германии и восемь – Франции.

«Просто невероятно!» Как Юрлова одержала сенсационную победу на чемпионате мира В Екатерину не верил никто, кроме папы. Но она заставила российских болельщиков ликовать, а Соукалову плакать от досады.

Фото: РИА Новости

«Скачи, Зайка, скачи!»

Зайцева в Пхёнчхане была лидером сборной России, поэтому к болельщикам вернулись мысли о том, что наша команда может побороться за медаль. Или даже за победу. И Ольга сразу начала оправдывать ожидания, прекрасно отработав лёжку и выйдя в лидеры гонки.

Но впереди было самое важное – стойка. Учитывая то, что происходило на стрельбе из этого положения раньше, ждать можно было чего угодно. Однако Зайцева в непростых условиях справилась почти идеально, допустила всего один промах и убежала за золотом. «Скачи, Зайка, скачи!» – прокричал в микрофон комментатор Дмитрий Губерниев, опасаясь, что конкурентки быстро отстреляются и устремятся в погоню за россиянкой. Но конкурентки мазали. Кати Вильхельм и Сандрин Байи ушли на штрафные круги – шансов бороться у них больше не было.



Россиянка финишировала в гордом одиночестве, отрыв составил целую минуту.



Эту драматичную схватку за золото болельщики будут вспоминать ещё долго.



Особенно ценна она тем, что наша команда не расклеилась на фоне громкого допинг-скандала, а собрала волю в кулак и показала всем свою силу.