Доротея Вирер: мне не хватает личной олимпийской медали

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер рассказала, что ради личной олимпийской медали проводит предсезонную подготовку с мужской сборной Италии.
«Это очень хорошо. Мы много работали летом. В нашей группе я единственная девушка. Молодые спортсмены – Дидье Бьона, Томмазо Джакомель – отличный стимул. Да и они, видя нас, тех, кто уже побеждал, тоже хотят чего-то добиться. Они много работают и никогда не отступают – это меня мотивирует, придаёт мне отличный импульс.
Думаю, важно получать удовольствие от работы. Я тренируюсь много и хорошо. Но в биатлоне для успеха должно совпасть много вещей. Ты можешь быть в хорошей форме, но твои соперники – в ещё лучшей.
На Играх мне не повезло, я болела и только в эстафетах поднималась на пьедестал. Теперь все ждут от меня чего-то важного. Мне не хватает личной олимпийской медали. Но даже за несколько дней до чемпионата мира в Антхольце я не думала, что выиграю золото. Как бы там ни было, мне понадобится терпение и удача. Знаю, что отдала всю себя. Но я реалистка и также знаю, что всегда очень сложно побеждать в нужный момент», — приводит слова Вирер La Gazzetta dello Sport.
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