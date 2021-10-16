Доротея Вирер: мне не хватает личной олимпийской медали

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер рассказала, что ради личной олимпийской медали проводит предсезонную подготовку с мужской сборной Италии.

«Это очень хорошо. Мы много работали летом. В нашей группе я единственная девушка. Молодые спортсмены – Дидье Бьона, Томмазо Джакомель – отличный стимул. Да и они, видя нас, тех, кто уже побеждал, тоже хотят чего-то добиться. Они много работают и никогда не отступают – это меня мотивирует, придаёт мне отличный импульс.

Думаю, важно получать удовольствие от работы. Я тренируюсь много и хорошо. Но в биатлоне для успеха должно совпасть много вещей. Ты можешь быть в хорошей форме, но твои соперники – в ещё лучшей.

На Играх мне не повезло, я болела и только в эстафетах поднималась на пьедестал. Теперь все ждут от меня чего-то важного. Мне не хватает личной олимпийской медали. Но даже за несколько дней до чемпионата мира в Антхольце я не думала, что выиграю золото. Как бы там ни было, мне понадобится терпение и удача. Знаю, что отдала всю себя. Но я реалистка и также знаю, что всегда очень сложно побеждать в нужный момент», — приводит слова Вирер La Gazzetta dello Sport.