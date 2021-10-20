Вольфганг Пихлер назвал «забавной» реакцию на роман Ханны Эберг и Мартина Понсилуомы

Немецкий специалист, экс-наставник женской сборной России и сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал роман лидера женской команды Ханны Эберг и чемпиона мира Мартина Понсилуомы. Ранее экс-бойфренд Эберг шведский биатлонист Йеспер Нелин заявил, что её новые отношения пагубно отразились на атмосфере в сборной. Также Нелин сообщил, что встречается с бывшей девушкой Понсилуомы.

«Они профессионально подошли к этому и справились. Конечно, немного забавно, что это событие вызвало резонанс в Швеции. В жизни такое происходит: иногда ты любишь кого-то, а потом всё заканчивается и наступает следующий этап. Да, Нелин был немного разочарован, я знаю это, потому что у меня с ним хороший контакт. Но теперь у него новая девушка, надеюсь, в команде больше нет проблем», — приводит слова Пихлера Sport Bibeln.