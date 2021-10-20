Доротея Вирер опубликовала снимки в роскошном платье
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31-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер, завершившая сезон-2020/2021 на пятой строчке общего зачёта Кубка мира, опубликовала фото с вечеринки одного из итальянских отелей, где она появилась в роскошном шёлковом платье золотого цвета.
Публикация доступна в «инстаграме» Доротеи Вирер.
«Прекрасный вечер. Сейчас или никогда», — подписала фотографии Вирер.
Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.
Ранее титулованная биатлонистка ответила, завершит ли карьеру после Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).
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