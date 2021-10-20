Пихлер — о восстановлении после инфаркта: много тренируюсь, выиграл 2 медали в велогонках

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону, немец Вольфганг Пихлер рассказал, как проходит его восстановление после перенесённого в октябре 2020 года инфаркта. Это случилось после велотренировки в районе Рупольдинга. По словам Пихлера, ему спасли жизнь пять шведских конькобежцев, которые в тот момент тренировались в зале. Спортсмены вовремя провели сердечно-лёгочную реанимацию и вызвали скорую помощь.

«Я по-настоящему вернулся. Уже дважды в этом году участвовал в велогонках по моему возрасту и выиграл две медали. Но сейчас я ставлю здоровье превыше всего, так должен думать каждый. Я много тренируюсь. Оба моих доктора удивлены, что восстановление проходит так быстро. Теперь могу даже шутить и смеяться над тем, что произошло. Но всё-таки я стал скромнее. Осознал, что никто не вечен. И всё-таки пока я здесь и планирую использовать отведённое мне время по максимуму», — приводит слова Пихлера Expressen.