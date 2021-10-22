Казакевич — о подготовке к сезону: думаю, по стрельбе шагнули вперёд

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о своей готовности к новому сезону.
«Настрой боевой, к сезону готова. Всё прошло удачно, без особых срывов. Были микротравмы, но в целом пока нормально. Думаю, по стрельбе в этом году шагнули вперёд. Естественно, всё покажут гонки, но мы поработали плотненько. Осталось ещё побольше на лыжах потренироваться — и можно в бой», — сказала Казакевич в видеоблоге Тимофея Лапшина, опубликованного на его YouTube-канале.
23-летняя Казакевич — призёр чемпионата России, призёр чемпионата мира среди юниоров. Она несколько раз становилась победительницей этапов Кубка России среди юниоров.
Первый этап Кубка мира по биатлону запланирован на 27-28 ноября. Гонки пройдут в Эстерсунде (Швеция). С полным расписанием КМ можно ознакомиться на «Чемпионате».
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