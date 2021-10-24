Чемпион мира Пидручный: на Олимпиаде в Пекине будем, как слепые котята

Чемпион мира 2019 года украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказался об условиях подготовки к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай). В предолимпийском сезоне спортсмены не смогли протестировать трассу, на которой пройдёт борьба за медали, из-за пандемии коронавируса.

«Пока что трасса закрыта. Нам обещают, что кто-то из представителей нашей команды, наверное, из тренерского штаба или из сервиса, сможет поехать туда в конце декабря и посмотреть её. Весной мы получили от IBU график трасс, несколько фотографий, её рельеф. У нас есть разметка, но, честно, эта информация мало что даёт. Когда ты едешь на лыжах, то всё совсем по-другому. Обычно за год до Игр проходит предолимпийская неделя, где есть возможность протестировать трассу. А на этой Олимпиаде будем, как слепые котята. Но условия для всех одинаковые. Никто из спортсменов там не был, кроме китайцев.

Там высокогорье – 1 700 метров над уровнем моря. Поэтому мы летом готовились в Италии на высоте 1 900 метров. И ещё зимой перед Олимпиадой пройдут высокогорные сборы. Тренеры стараются вытянуть максимум из той информации, что у нас есть. По сезону один или два этапа Кубка мира мы будем пропускать, но я пока не могу сказать, какие», — приводит слова Пидручного «Обозреватель».