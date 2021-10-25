Юрий Каминский поделился подробностями тренировочного сбора его группы в Якутии

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, чем отличается нынешний сбор его группы в Алдане (Якутия) от прошлогоднего.

«Главное отличие от того, чтобы было здесь при подготовке к прошлому сезону, — это ограничения. Сейчас не так жёстко, как было в прошлом году. Можно и в город выйти, и в магазин сходить, хотя мы это особо не приветствуем. Однако минимальная свобода у спортсменов есть. А вот нарушителей режима нет. Были, например, на экскурсии для всей команды, то есть, повторюсь, есть некая свобода. В плане обеспечения на базе проживание примерно такое же, даже лучше, чем прошлом году, хотя, казалось бы, куда ещё лучше. Питание также на уровне, учитывая наши пожелания, люди делают то, что нужно нам.

Еще одно отличие — это погода. В прошлом сезоне примерно треть сбора прошла в температуре от -13 до -17 градусов, то в этот раз гораздо теплее. Отсюда и меньшее количество снега, хотя его в лесу достаточно. С другой стороны, трасса стала быстрее. На виражах и поворотах появляется лёд, но мы это своевременно убираем. Хорошо, что руководство этого центра сразу принимает определённые действия, что позволяет держать трассу в качественном состоянии. Я бы сказал, что нынешний снег соответствует европейскому уровню. Такой снег проходить сложнее, но это же хорошо. Условия приближены к тем, что будут в Европе», — цитирует Каминского сайт «Матч ТВ».