Дмитрий Васильев: непонятно, что такого совершил Елисеев, кроме скандалов в предсезонке?

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал Союз биатлонистов России за принципы отбора в национальную команду. В сезоне-2021/2022 на первые четыре этапа Кубка мира на основе контрольных стартов будут отобраны только два биатлониста — по одному в мужскую и в женскую команды, остальные десять — тренерским решением и на основе результатов прошлого сезона.
«Странное решение СБР о том, что пять человек сразу поедут на Кубок мира и лишь один спортсмен будет добираться. Понимаю, что есть костяк очевидных кандидатов — Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Все остальные должны проходить отбор.
Непонятно, что такого совершил Матвей Елисеев, кроме скандалов в предсезонке. Карим Халили — хороший парень, но это не даёт ему права без отбора ехать на Кубок мира. Рассчитываю, что наши петербургские ребята Максим Цветков и Василий Томшин проявят себя на Кубке IBU и завоюют место в сборной на Олимпиаде на январских отборах.
У женщин просто сборная Свердловской области — Шашилов набрал своих, ни одна девушка не заслуживает безусловного участия в Кубке мира. Они все должны пройти отбор», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».
Напомним, у Матвея Елисеева был конфликт с тренером Юрием Каминским, после которого он перешёл в группу Сергея Башкирова.
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