Логинов — про обыски на ЧМ-2020: Гараничев был со мной до конца. Для этого и есть дружба

Российский биатлонист Александр Логинов вспомнил детали полицейского обыска, которому подверглась сборная во время чемпионата мира 2020 года в Антхольце (Италия). Также спортсмен рассказал о своём отношении к тому, что члены команды присутствуют на награждении партнёров даже в том случае, если медаль выиграли не они.
«Для этого в том числе и существует понятие дружба. В сложных моментах подставить плечо, помочь и выручить. Это правильно. Женя Гараничев был со мной до конца. Его эта ситуация не смутила, он на это адекватно смотрел. Хотя кому это может понравиться вообще.
Присутствие команды на награждении — норма для других стран. Здорово, что мы тоже не отстаём. Была такая ситуация, когда в Оберхофе я выиграл спринт в январе. Я понимал, что на улице плохая погода, дождь… Но вижу, что Макс Цветков собрался, оделся. Говорит: «Ну чего, пошли». Я был приятно удивлён. Он со мной пришёл, постоял и потом вернулся», — цитирует Логинова «Матч ТВ».
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