Васильев: Миронова быстро бегает? Пусть идёт тогда в лыжные гонки

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов активно продвигает спортсменок из Свердловской области.

«Он всячески пытается продавить эту историю. Я вообще считаю, что Шашилов — случайный человек в сборной. Речь идёт именно о национальной команде. Пусть бы он там, в регионе, готовил спортсменов, но он совершенно не тренер сборной. Это очевидно. Но если руководство уже доверило ему должность тренера в олимпийский сезон, тогда дайте ему полностью бразды правления. При этом надо озвучить критерии, чтобы спортсмены отбирались на равных условиях, и никому не давать преференций. А когда не были обозначены условия, то как с него спрашивать? Тут либо давать ему до конца идти в бой, либо сделать более честные правила отбора.

Какие фамилии спорные в нынешней команде? К примеру, Светлана Миронова. Какое отношение она имеет к основной команде? Да никакого! Мало ли что она быстро бегает. Пусть идёт тогда в лыжные гонки. Она стрелять не умеет. Из десяти попыток в гонках она, может быть, один раз куда-то попадёт. У нас биатлон, а не лыжи. У нас же все молятся на Миронову.

Ирина Казакевич? Она девочка-то хорошая, но она вообще не готова. Не знаю, кто её там тренирует, помимо Шашилова. Она разваливается в середине сезона на кусочки просто. Талантливая спортсменка, но неподготовленная. Ещё раз повторюсь, что раздавать заранее кредиты было неправильно. Надо было провести контрольные старты, посмотреть динамику. Тогда можно было бы увидеть, кто выглядит стабильно. Какой смысл везти людей, которые вообще никакие? Что они там покажут? Вообще не понимаю. Всё это печально. Пока не жду ничего хорошего», — приводит слова Васильева «РИА Новости».