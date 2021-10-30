«Изолированы, никуда не выходим, не выезжаем». Куклина — о сборах в Тюмени
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Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, как проходят предсезонные сборы национальной команды в Тюмени. Спортсменка уточнила, что члены сборной полностью изолированы.
«Всем привет. У нас сегодня выходной. Будем развлекаться на «Жемчужине Сибири». Изолированы, никуда не выходим, не выезжаем.
Если честно, даже немножко рада. Тогда мы точно отдохнём», – сказала Куклина в «сториз» «Инстаграма».
Сборы национальной команды проходят в биатлонном центре «Жемчужина Сибири».
Напомним, Кубок мира сезона-2021/2022 стартует этапом в шведском Эстерсунде. Индивидуальная гонка среди женщин пройдёт 27 ноября.
Биатлонные соревнования на Олимпийских играх в Пекине (Китай) начнутся 5 февраля со смешанной эстафеты.
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