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Фийон Майе: в этом сезоне Кубок мира отходит на второй план

Фийон Майе: в этом сезоне Кубок мира отходит на второй план
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал о своей подготовке к олимпийскому сезону. Напомним, в прошлом сезоне 29-летний француз занял 3-е место в общем зачёте Кубка мира.

«Я совру, если будучи на третьей позиции скажу, что не хочу стать номером один. Возможно, пока я стремлюсь ко второму месту, однако было бы странно радоваться только этому.

Но в этом сезоне Кубок мира отходит на второй план, если мы говорим об Олимпиаде. Поэтому сейчас я немного изменил свой тренировочный процесс. Все так же выкладываюсь на полную, и это касается не только физподготовки

Это позволит скорректировать последние нюансы и разгрузиться перед стартом Кубка мира. Йоханнес Бо и Стурла Лагрейд – как лидеры мирового биатлона – безусловно, станут ориентиром», – приводит L’Est Rеpublicain слова Фийона Майе.

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