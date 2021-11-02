Самуэльссон: я потерял всякое доверие к МОК. Не хотел бы, чтобы мы поехали в Пекин
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Олимпийский чемпион в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон в очередной раз критически высказался в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) из-за проведения Игр-2022 в Пекине (Китай).
«Я потерял всякое доверие к МОК. Хотел бы, чтобы мы не поехали в Пекин. Проведение Игр в Китае не соответствует олимпийским идеалам. Игры стали настолько масштабными, что позволить их себе могут в основном лишь диктатуры. Перед этой Олимпиадой не нашлось демократических стран, которые хотели бы проведения Олимпиады, и на то есть причины», — приводит слова Самуэльссона Langrenn.
Также 24-летний Самуэльссон является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, пятикратным призёром чемпионатов мира.
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