Экхофф призналась, что хочет побить исторический рекорд Бергер в предстоящем сезоне

Норвежская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф рассказала, как прошлогодние успехи влияют на её настрой на олимпийский сезон – 2021/2022.

«Это то, о чём я мечтала. Теперь знаю, каково было Йоханнесу в течение последних нескольких лет, сейчас и я являюсь ориентиром. Все будут хотеть меня победить? Совершенно не чувствую давления из-за этого. У меня есть амбиции развиваться и бегать хорошие гонки. Летом я проделала очень хорошую работу и всё ещё очень мотивирована.

Я не предаюсь воспоминаниям и не очень часто оглядываюсь назад. То, что случилось, – это история. Было потрясающе и очень весело, но я просто хочу продолжать создавать хорошие моменты и действительно хорошие гонки.

Процент попаданий сейчас там же, где и должен быть, если сравнивать с прошлым годом. Когда наступает ноябрь, ты всегда не уверен в своей форме, теле и психике, но в то же время я с нетерпением жду начала соревнований», — приводит слова Экхофф VG.

Также Экхофф призналась, что мечтает опередить соотечественницу Туру Бергер по количеству личных побед. У завершившей карьеру Бергер их 28, у Тириль – 26.

«Должна честно признаться, у меня есть небольшая цель – опередить Туру и стать лучшей норвежской биатлонисткой в истории – но пока я этого не достигла. Я и представить себе не могла, что подберусь к этому, но сейчас очень близка», — добавила Тириль.