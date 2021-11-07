«Так происходит, когда людей набирают по блату». Резцова – о низких результатах сборной

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова оценила шансы сборной России по биатлону на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Мои ожидания от предстоящего сезона? Не знаю, какая сейчас обстановка в команде, но до начала Олимпиады осталось не так много времени. Подозреваю, что сборной России будет очень сложно бороться за медали в Пекине. Сборная была практически разобранная, не знаю, как мы будем выглядеть в феврале. Так происходит, когда людей в команду набирают по блату за прошлогодние выступления и 30-е места. Хотя я верю, что Кристина (дочь Резцовой. – Прим. «Чемпионата») сможет зацепиться за медаль на Играх. На летнем первенстве она обыгрывала соперниц ходом на полторы минуты, пусть и нестабильно стреляла. Но ходом выглядела очень здорово. Надеюсь, что удержит форму. Команда же была практически разобранная, не знаю, как мы будем выглядеть в феврале.

Из-за этого мы ничего и не выигрываем в последнее время! В сборную попадают по блату. Пять из шести девчонок он возьмёт своих, свердловских. Это ненормально, когда всегда пихают своих. Выступать на Кубке мира и Олимпиаде должны сильнейшие», — приводит слова Резцовой «РИА Новости Спорт».