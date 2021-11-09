Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

22-летний Даниил Серохвостов ответил, достаточно ли денег ему приносит биатлон

22-летний Даниил Серохвостов ответил, достаточно ли денег ему приносит биатлон
Комментарии

22-летний россиянин Даниил Серохвостов ответил, позволяет ли ему профессиональная карьера биатлониста быть финансово независимым.

«Да, я сам себя обеспечиваю довольно долгое время, так как не секрет, что в спорте есть деньги. Довольно неплохие деньги. В принципе, я всё за свой счёт, живу, езжу, питаюсь, мне хватает», — сказал Серохвостов в прямом эфире в «Инстаграме».

К олимпийскому сезону – 2021/2022 чемпион мира среди юниоров Серохвостов готовился в группе старшего тренера сборной России Юрия Каминского, в которую также вошли Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев и Михаил Первушин.

В данный момент Серохвостов находится в Ханты-Мансийске, где 12 и 13 ноября пройдут контрольные старты сборной России. По их результатам тренерский штаб определит составы на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Новость по теме
Хованцев назвал имя перспективного 22-летнего российского биатлониста
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021