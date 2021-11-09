22-летний Даниил Серохвостов ответил, достаточно ли денег ему приносит биатлон

22-летний россиянин Даниил Серохвостов ответил, позволяет ли ему профессиональная карьера биатлониста быть финансово независимым.
«Да, я сам себя обеспечиваю довольно долгое время, так как не секрет, что в спорте есть деньги. Довольно неплохие деньги. В принципе, я всё за свой счёт, живу, езжу, питаюсь, мне хватает», — сказал Серохвостов в прямом эфире в «Инстаграме».
К олимпийскому сезону – 2021/2022 чемпион мира среди юниоров Серохвостов готовился в группе старшего тренера сборной России Юрия Каминского, в которую также вошли Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев и Михаил Первушин.
В данный момент Серохвостов находится в Ханты-Мансийске, где 12 и 13 ноября пройдут контрольные старты сборной России. По их результатам тренерский штаб определит составы на этапы Кубка мира и Кубка IBU.
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