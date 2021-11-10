Слепцова отреагировала на перенос рассмотрения апелляции на её дисквалификацию

Российская биатлонистка Светлана Слепцова отреагировала на перенос заседания CAS по рассмотрению апелляции на дисквалификацию её и Евгения Устюгова. Изначально слушания должны были состояться 14-15 октября, теперь же они перенесены на 15-17 марта.



Спортсменка опубликовала новость о переносе в «сторис» своего «инстаграма», сопроводив её эмодзи «фейспалма».

Фото: https://www.instagram.com/sleptsovass/

О дисквалификации биатлонистов в феврале 2020 года объявил Международный союз биатлонистов (IBU). Завершившие карьеру Слепцова и Устюгов были отстранены на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцову признали виновной в употреблении запрещённого вещества остарина, а Устюгова — в применении оксандролона.

Стоит отметить, что дисквалификация Устюгова грозит сборной России лишением золота в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. Вместе с Евгением тогда бежали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.