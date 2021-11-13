Стало известно, кто из биатлонистов присоединится к основной сборной России на Кубке мира

Тренерский штаб мужской сборной России подвёл итоги контрольных стартов в Ханты-Мансийске, по результатам должны были быть определены один участник основного состава и шесть – резервного.

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе СБР, по сумме итогов двух контрольных гонок 12 и 13 ноября шестым участником основной сборной России, которая выступит на первом этапе Кубка мира, стал Александр Поварницын. В ближайшее время он присоединится к ранее выполнившим критерии отбора Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Матвею Елисееву, Евгению Гараничеву и Кариму Халили, которые в настоящий момент готовятся к старту сезона в Обертиллиахе (Австрия).

В состав команды, которая выступит на первых этапах Кубка IBU, пробились Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Ильназ Мухамедзянов, Антон Бабиков, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов. Запасным стал Максим Цветков.