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Майгуров прокомментировал решение включить Поварницына в основной состав сборной России

Майгуров прокомментировал решение включить Поварницына в основной состав сборной России
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение тренерского штаба включить в основную команду по итогам контрольных стартов в Ханты-Мансийске Александра Поварницына, который дважды был вторым в спринте и масс-старте.

«Александр Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков. В любом случае между командами Кубка мира и Кубка IBU в первом триместре будет ротация, чтобы посмотреть на высшем уровне максимальное количество кандидатов», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Поварницын присоединится к ранее выполнившим критерии отбора Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Матвею Елисееву, Евгению Гараничеву и Кариму Халили.

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