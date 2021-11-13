Губерниев отреагировал на включение Поварницына в состав сборной России на первые этапы КМ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение тренерского штаба включить в основной состав сборной России по биатлону Александра Поварницына. На прошедших контрольных стартах в Ханты-Мансийске Поварницын дважды был вторым в спринте и масс-старте.

«По составу – всё справедливо, Поварницын заслужил! Но многое, думаю, изменится уже после первых стартов!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Поварницын присоединится к ранее выполнившим критерии отбора Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Матвею Елисееву, Евгению Гараничеву и Кариму Халили, которые в настоящий момент готовятся к старту сезона в Обертиллиахе (Австрия).

Старт Кубка мира по биатлону назначен на 27 ноября. Первый этап пройдёт в шведском Эстерсунде.