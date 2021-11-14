Эльвира Эберг выиграла укороченную индивидуалку в Идре, Доротея Вирер — седьмая
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В Идре (Швеция) на открытии международного сезона — 2021/2022 прошла женская укороченная индивидуальная гонка. Её выиграла шведка Эльвира Эберг, не допустившая ни одного промаха, второй стала итальянка Лиза Виттоцци, третьей – другая шведка Ханна Эберг.
Открытие сезона. Идра (Швеция). Укороченная индивидуальная гонка. Женщины
1. Эльвира Эберг (Швеция) – 37.09,4 секунды (0 промахов)
2. Лиза Виттоцци (Италия) отставание 1.50,9 (1)
3. Ханна Эберг (Швеция) + 2.14,6 (2)
4. Линн Перссон (Швеция) + 2.31,8 (2)
5. Тюли Томингас (Эстония) + 3.23,3 (2)
6. Лена Хекки (Швейцария) + 3.34,3 (2)
7. Доротея Вирер (Италия) + 3.34,8 (3)
12. Стина Нильссон (Швеция) + 4.22,8 (5)
25. Наталья Ушкина (Румыния) + 6.04,9 (3).
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